5-й номер решает.

В воскресенье полузащитник забил «Атлетику» (2:0) в матче 1-го тура Ла Лиги.

Этот гол стал точной копией мяч. забитого Зинедином Зиданом, под номером которого англичанин играет за Мадрид.

«Я ударил не очень хорошо, но мяч залетел. Мне немного повезло... Но это сработало.

По-настоящему особенный дебют. Победа – это самое важное. Я отлично чувствую себя рядом с партнерами. Мы доминировали, создавали моменты. Во втором тайме пришлось чуть больше побороться, мы сыграли на контратаках. «Реал» мог забить больше.

То, что мои партнеры делают с мячом и без него, доставляет удовольствие. Играть с улыбкой очень легко, мне нравится так играть. Счастлив, что «Реал» победил, а я забил», – сказал Беллингем клубному телевидению «Реала».