Рамос трогательно поддержал Милитао. Эдер порвал «кресты» и может пропустить весь сезон
В матче 1-го тура Ла Лиги Эдер Милитао получил серьезную травму. У защитника диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
По информации разных СМИ восстановление может занять от 6 до 9 месяцев. Как и Куртуа, Эдер может пропустить весь сезон.
Серхио Рамос трогательно обратился к своему бывшему одноклубнику в соцсетях:
«Это несправедливо, но ты вернешься более сильным. Я посылаю тебе всю свою энергию и поддержку, друг!»
Некоторые поклонники «Реала» считают, что Рамос может стать отличной заменной для травмированного бразильца.
Но по данным COPE, «королевский клуб» не планирует искать замену Милитао. Анчелотти планирует использовать в центре защиты игроков других позиций или резервистов.
Как думаете, это мудрое решение?
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