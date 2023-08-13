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Рамос трогательно поддержал Милитао. Эдер порвал «кресты» и может пропустить весь сезон

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В матче 1-го тура Ла Лиги Эдер Милитао получил серьезную травму. У защитника диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

По информации разных СМИ восстановление может занять от 6 до 9 месяцев. Как и Куртуа, Эдер может пропустить весь сезон.

Серхио Рамос трогательно обратился к своему бывшему одноклубнику в соцсетях:

«Это несправедливо, но ты вернешься более сильным. Я посылаю тебе всю свою энергию и поддержку, друг!»

Некоторые поклонники «Реала» считают, что Рамос может стать отличной заменной для травмированного бразильца.

Но по данным COPE, «королевский клуб» не планирует искать замену Милитао. Анчелотти планирует использовать в центре защиты игроков других позиций или резервистов.

Как думаете, это мудрое решение?

4 комментария

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Абу Огого
Ответ Fanat REALa
При всём уважении к Рамосу он уже не уровень Рала. Он уже всего лишь ЛЕГЕНДА. Благодарим его за всё то что он сделал для клуба и для его фанатов. За великие кабэки. Но увы годы идут.
Вот не знаю, в ПСЖ был лучшим защитником. В Мадрид, как дядька на лавке, который и выйти может — идеально. Заодно и достойно карьеру завершит. (не знаю, подписал ли он контракт с турками или нет)
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ivan_krylov
Ответ Fanat REALa
При всём уважении к Рамосу он уже не уровень Рала. Он уже всего лишь ЛЕГЕНДА. Благодарим его за всё то что он сделал для клуба и для его фанатов. За великие кабэки. Но увы годы идут.
Рамос в такой форме, что совсем не затеряется в компании Начо, Рюди и уж тем более академии
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Fanat REALa
При всём уважении к Рамосу он уже не уровень Рала. Он уже всего лишь ЛЕГЕНДА. Благодарим его за всё то что он сделал для клуба и для его фанатов. За великие кабэки. Но увы годы идут.
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Fanat REALa
Ответ Абу Огого
Вот не знаю, в ПСЖ был лучшим защитником. В Мадрид, как дядька на лавке, который и выйти может — идеально. Заодно и достойно карьеру завершит. (не знаю, подписал ли он контракт с турками или нет)
Ну для лавки конечно же сгодится. В концовках выхдить и зарешать как раз робатёнка для него. Но согласится ли он на такие условия.
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