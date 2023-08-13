В матче 1-го тура Ла Лиги Эдер Милитао получил серьезную травму. У защитника диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

По информации разных СМИ восстановление может занять от 6 до 9 месяцев. Как и Куртуа, Эдер может пропустить весь сезон.

Серхио Рамос трогательно обратился к своему бывшему одноклубнику в соцсетях:

«Это несправедливо, но ты вернешься более сильным. Я посылаю тебе всю свою энергию и поддержку, друг!»

Некоторые поклонники «Реала» считают, что Рамос может стать отличной заменной для травмированного бразильца.

Но по данным COPE, «королевский клуб» не планирует искать замену Милитао. Анчелотти планирует использовать в центре защиты игроков других позиций или резервистов.

Как думаете, это мудрое решение?