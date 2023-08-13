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Он не мог пропустить. Бензема поддержал молодого игрока «Реала» после первой победы в сезоне

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«Отличное начало! 🤍1️⃣1️⃣», – написал Родриго в Instagram после того, как забил гол и помог «Реалу» обыграть «Атлетик» 2:0.

«Топ 🔥🔥🔥», – ответил Карим Бензема.

Есть уверенность, что Карим смотрел игру. Не может быть, чтобы он пропустил дебютный матч «Мадрида» в сезоне после глобальной перестройки количеством изменений.

Хотя «Реал» уже привыкает к новой расстановке, Карима точно будет не хватать. А как дела у Бензема? Француз сыграл 4 матча за «Аль-Иттихад» в Кубке африканских чемпионов, забив 3 гола.

1 комментарий

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ZA.RMA
Бенз душой все еще в Реале🤍
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