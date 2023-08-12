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⚡ Мбаппе получил письмо с тихой угрозой от «ПСЖ». Клуб хочет только одного

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Будущее Килиана Мбаппе – одна из самых горячих тем межсезонья. Французский форвард заявил о намерении не продлевать контракт с «ПСЖ» после сезона-2023/24.

Руководство парижан понимает, что если не удастся продать Килиана или продлить с ним контракт, то следующим летом он уйдет бесплатно.

На этом фоне, как сообщает L'Equipe, Мбаппе было направлено письмо любопытного содержания:

«Нам придется столкнуться с необходимостью трансфера игроков, пересмотреть политику интеграции молодых футболистов в первую команду и, скорее всего, инициировать волну увольнений».

«Это поставит под сомнение все, что было построено в клубе», – утверждает источник.

Может быть, не стоило изначально строить проект вокруг одного человека? 

5 комментариев

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Sabit Mamedov
Увольте его первым)
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Ruslan3132
то есть давать игроку контракт на сумму, которой хватит содержать средний европейский клуб в год, это НОРМ, а тут придется увольнять кого то ))) псж почти как тсж в рф))
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ARIGAMI ARIGAMI
ПСЖ - просто ведут себя, как идиоты
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Vlad
Чего он так артачится? Пусть идёт в СА с арендой в Реал, вроде был такой вариант. И все довольны, саудитам медийная личность, Мбаппе Реал, а пройдохе Пересу Мбаппе.
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JealousOne
Ахахахах что за детский сад, они думают что Мбаппе не все равно на этих смертных из структуры ПСЖ?))) Ему только деньги предложи, готов будет хоть со скалы друга столкнуть
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