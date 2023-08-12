Будущее Килиана Мбаппе – одна из самых горячих тем межсезонья. Французский форвард заявил о намерении не продлевать контракт с «ПСЖ» после сезона-2023/24.

Руководство парижан понимает, что если не удастся продать Килиана или продлить с ним контракт, то следующим летом он уйдет бесплатно.

На этом фоне, как сообщает L'Equipe, Мбаппе было направлено письмо любопытного содержания:

«Нам придется столкнуться с необходимостью трансфера игроков, пересмотреть политику интеграции молодых футболистов в первую команду и, скорее всего, инициировать волну увольнений ».

«Это поставит под сомнение все, что было построено в клубе», – утверждает источник.

Может быть, не стоило изначально строить проект вокруг одного человека?