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Адидас преподнес Беллингему королевский подарок. На коробке написаны очень важные слова 👑🤍

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У него еще столько впереди...

Джуд Беллингем стал игроком «Реала» этим летом, перейдя из дортмундской «Боруссии» за впечатляющие €103 млн.

20-летний полузащитник уже завоевал звание одного из самых талантливых игроков своего поколения. «Бирмингем», где Джуд начинал свою профессиональную карьеру, даже вывел из обращения №22, под которым он выступал.

Теперь Беллингем готов устремиться к звездам в составе «Мадрида», и Adidas решил ознаменовать новый этап карьеры футболиста особенным подарком. Немецкая компания, чьи бутсы полузащитник носил все последние годы и которая также является главным спонсором «Лос Бланкос», подготовила для него новую стильную пару в цветах королевского клуба.

На коробку нанесена надпись:

«История, которую ты уже написал. История, которую ты еще напишешь».

Джуд подарок получил, но, судя по его лицу, либо его слепит мадридское солнце, либо обновки его не слишком впечатлили.

Но жесть действительно красивый!

3 комментария

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Сергей Добрынин
Ответ Orbital 82
Так всё-таки, жест или жесть?)
Жиесть
+2
0
+2
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Orbital 82
Так всё-таки, жест или жесть?)
0
0
0
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Марк Львов
Жесть вообще жесть P.S. новость ни о чём
0
0
0
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