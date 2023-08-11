Говорит Мадрид
Блог

«Никто не будет играть под «9» номером в этом сезоне». Карло Анчелотти ставит точку в трансферных слухах

Клубы Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Карло Анчелотти поставил точку в трансферном вопросе «Мадрида» на это лето.

«Никто не будет играть под «9» номером в этом сезоне», - заявил итальянец на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком».

«Я не думаю, что нам не хватает нападающего. В атаке во время предсезонки команда показала себя хорошо – у нас отличная статистика, так что все нормально».  

«У нас есть много вариантов, многие игроки могут забивать: Вини, Родриго, Беллингем, Хоселу, Вальверде, Кроос, защитники – у нас все хорошо».

Так Карло Анчелотти косвенно подтвердил, что «Реал Мадрид» не планирует тратиться на Килиана Мбаппе этим летом.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
swerh
Типичный папа Карло. Его любой состав устраивает. Хотя почти наверняка нехватка форварда аукнется очень быстро.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
«В атаке во время предсезонки команда показала себя хорошо»
Вот зачем эта скромность? Не хорошо, а бесподобно. С допотопной 4-4-2 другого и не будет, тем более с клоуном в атаке
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Последний успешный период когда Реал играл 4-4-2 был при Дель Боске (многие местные «с детства за Реал» не застали его тренером Реале) но, тогда в атаке играли Рауль и Морьентес, оба любили и умели играть в пас, а кто сейчас? Винисиус, он умеет только быстро бегать, в пас играет слабо и отдает пас от безысходности.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Чеботарев
а если придет Мбаппе,а он придет,тогда анчелоти съест свою шляпу? или очередные пустые слова от губошлепа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин и ыч
Ответ Мик Нич
Вот скажите мне, фаны Реала, только честно, без уверток. Вот вы реально хотите в свою команду игрока, который готов год(!!!) просидеть без футбола из-за денег?
не из-за денег, а из-за офигенных денег.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий