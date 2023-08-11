7 комментариев

Карло Анчелотти поставил точку в трансферном вопросе «Мадрида» на это лето.

«Никто не будет играть под «9» номером в этом сезоне», - заявил итальянец на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком».

«Я не думаю, что нам не хватает нападающего. В атаке во время предсезонки команда показала себя хорошо – у нас отличная статистика, так что все нормально».

«У нас есть много вариантов, многие игроки могут забивать: Вини, Родриго, Беллингем, Хоселу, Вальверде, Кроос, защитники – у нас все хорошо».

Так Карло Анчелотти косвенно подтвердил, что «Реал Мадрид» не планирует тратиться на Килиана Мбаппе этим летом.