Взлет Вини на вершину мирового футбола был стремительным. Игрок мадридского «Реала» преодолел свои трудности в испанской столице в течение первых трех лет и стал самой важной частью атакующей машины «сливочных» за последние два сезона.

В результате 23-летний игрок получит контракт с повышением заработной платы, благодаря которому он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Пока Вини выбирает спонсорские машины, подаренные ему клубом. Давайте посмотрим, на чем передвигается звездный бразилец.

BMW i4 M50 | 80 000 евро

BMW i4 M50 — первый полностью электрический автомобиль премиум класса, который представляет компания. «Реал Мадрид» заключил партнерское соглашение с BMW, чтобы предоставить автомобили по своему выбору всем игрокам основной команды, персоналу и тренеру, Вини выбрал M50. С максимальной мощностью 536 л.с. BMW i4 M50 может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Audi A7 Sportback 50 TDI quattro | 81 000 евро

Благодаря предыдущему партнерству «Реала» с Audi, которое длилось 18 лет, Вини владеет парой автомобилей Audi высокого класса, одним из которых является Audi A7 Sportback 50 TDI quattro. Этот конкретный тип седана стоимостью 81 000 сочетает в себе выдающиеся спортивные характеристики Audi. Он может разгоняться от 0 до 100 км/ч (62 мили/ч) менее чем за шесть секунд и оснащен двигателем V6 мощностью 335 л.с.

Audi Q8 50 TDI quattro| 88 000 евро

Еще один Audi в коллекции Вини Q8 больше похож на внедорожник. Автомобилю требуется всего 7,1 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч, что свидетельствует о его потрясающем двигателе 3.0 TDI мощностью 286 л.с. Его максимальная скорость составляет 233 км/ч (145 миль/ч).