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«Реал» готов подписать Килиана Мбаппе уже этим летом, но лишь при одном условии - его выдвинул лично Флорентино Перес

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Воля президента - закон.

«Реал Мадрид» перейдет к Килиану Мбаппе, если он позвонит Флорентино – источники

Согласно источникам Marca , мадридский «Реал» не сделает предложение «ПСЖ» по Килиану Мбаппе, пока француз лично не позвонит Флорентино Пересу и не попросит его о переходе в Мадрид этим летом.

До сих пор Мбаппе спокойно относился к ситуации и не подавал никаких признаков того, что хочет покинуть «ПСЖ» уже сейчас. В результате «Реал» не делал попыток его подписать.

В среду, когда Флорентино посетил тренировочный центр «Реала» в Вальдебебасе, игроки ожидали, что он что-то скажет о Мбаппе, но президент не проронил ни слова о переходе нападающего.

Между тем, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от основной команды и заставил его тренироваться отдельно с некоторыми «нежелательными» игроками в попытке заставить игрока уйти.

Мбаппе должны выплатить более 80 миллионов евро в виде бонусов за лояльность, если он останется в «ПСЖ» до 2024 года. Судя по всему, 24-летний игрок намерен получить всю свою оплату в полном объеме перед уходом.

7 комментариев

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нелюбитель футбола
Да, любит Перес ставить на место зажравшихся выскочек... Так было и с Гешей... Хе..
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Тухель
Это уже не смешно. Мбаппе поводил черным членом по губам Переса прошлым летом. Перес выдал тираду что в РМ не зовут 2 раза. А сейчас когда последние реальные звезды скоро закончат, а новых у РМ и нет и Мбаппе нужен как воздух, то Перес опять с открытым ртом перед французом стоит. Мбаппе 100% будет самым высокооплачиваемым в РМ, РМ выполнит все условия француза. А тут и дальше будут рассказывать какой Перес крутой и как он всех переиграл. Особенно если РМ еще придется деньги ПСЖ платить, то это же просто управленческий провал и помешанность на черепашке.
+2
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дамьен
На колени
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aya
Не болельщик Реала, но Перес реально крутой персонаж! Сейчас будет крутить Мбаппешечкой как вздумается)))
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FootyfanaticRM
Был бы номер..
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Церебральный Сортировщик
Перес на кую вертел, весь бедуинский бомонд
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St.7
Ответ нелюбитель футбола
Да, любит Перес ставить на место зажравшихся выскочек... Так было и с Гешей... Хе..
Он свое дело делал)450 голов в 438 матчах:)Это космос.
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