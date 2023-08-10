7 комментариев

«Реал» готов подписать Килиана Мбаппе уже этим летом, но лишь при одном условии - его выдвинул лично Флорентино Перес
Воля президента - закон.
Согласно источникам Marca , мадридский «Реал» не сделает предложение «ПСЖ» по Килиану Мбаппе, пока француз лично не позвонит Флорентино Пересу и не попросит его о переходе в Мадрид этим летом.
До сих пор Мбаппе спокойно относился к ситуации и не подавал никаких признаков того, что хочет покинуть «ПСЖ» уже сейчас. В результате «Реал» не делал попыток его подписать.
В среду, когда Флорентино посетил тренировочный центр «Реала» в Вальдебебасе, игроки ожидали, что он что-то скажет о Мбаппе, но президент не проронил ни слова о переходе нападающего.
Между тем, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от основной команды и заставил его тренироваться отдельно с некоторыми «нежелательными» игроками в попытке заставить игрока уйти.
Мбаппе должны выплатить более 80 миллионов евро в виде бонусов за лояльность, если он останется в «ПСЖ» до 2024 года. Судя по всему, 24-летний игрок намерен получить всю свою оплату в полном объеме перед уходом.
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