7 комментариев

Воля президента - закон.

Согласно источникам Marca , мадридский «Реал» не сделает предложение «ПСЖ» по Килиану Мбаппе, пока француз лично не позвонит Флорентино Пересу и не попросит его о переходе в Мадрид этим летом.

До сих пор Мбаппе спокойно относился к ситуации и не подавал никаких признаков того, что хочет покинуть «ПСЖ» уже сейчас. В результате «Реал» не делал попыток его подписать.

В среду, когда Флорентино посетил тренировочный центр «Реала» в Вальдебебасе, игроки ожидали, что он что-то скажет о Мбаппе, но президент не проронил ни слова о переходе нападающего.

Между тем, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от основной команды и заставил его тренироваться отдельно с некоторыми «нежелательными» игроками в попытке заставить игрока уйти.

Мбаппе должны выплатить более 80 миллионов евро в виде бонусов за лояльность, если он останется в «ПСЖ» до 2024 года. Судя по всему, 24-летний игрок намерен получить всю свою оплату в полном объеме перед уходом.