В первые годы в «Реале» Винисиус получал много критики, но все изменилось. За последние два сезона Вини набил 45+36 в официальных играх и запрыгнул в десятку на «Золотой мяч». Есть уверенность, что бразилец способен приблизиться (ну, прям приблизиться) к мадридскому наследию Криштиану. И вот пять причин.

1. Винисиус тоже забрал семерку. После четырех лет в клубе бразилец впервые наденет культовый номер, хотя уже давно доказал, что был лучше его последнего обладателя – некого Эдена А.

2. Новая роль бразильца будет схожа с ролью Роналду: после нескольких лет игры на левом фланге Вини будет чаще находиться в центре.

3. Как и Криштиану, Винисиус может стать основным исполнителем пенальти уже в этом сезоне.

4. Винисиус, в отличие от Криштиану, станет ключевым прессингующим игроком в связи с уходом Карима Бензема.

5. Винисиус тоже сотрудничает с Nike. Согласитесь, пять причин лучше, чем четыре.