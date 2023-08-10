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Последние два сезона у Винисиуса космические цифры. 5 причин, почему он может приблизиться к величию Роналду

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В первые годы в «Реале» Винисиус получал много критики, но все изменилось. За последние два сезона Вини набил 45+36 в официальных играх и запрыгнул в десятку на «Золотой мяч». Есть уверенность, что бразилец способен приблизиться (ну, прям приблизиться) к мадридскому наследию Криштиану. И вот пять причин.

1. Винисиус тоже забрал семерку. После четырех лет в клубе бразилец впервые наденет культовый номер, хотя уже давно доказал, что был лучше его последнего обладателя – некого Эдена А.

2. Новая роль бразильца будет схожа с ролью Роналду: после нескольких лет игры на левом фланге Вини будет чаще находиться в центре.

3. Как и Криштиану, Винисиус может стать основным исполнителем пенальти уже в этом сезоне.

4. Винисиус, в отличие от Криштиану, станет ключевым прессингующим игроком в связи с уходом Карима Бензема.

5. Винисиус тоже сотрудничает с Nike. Согласитесь, пять причин лучше, чем четыре.

4 комментария

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corazón blanco
Для чего вообще эти сравнения? Ничего общего кроме номера у них нет, абсолютно разные манеры игры, абсолютно разные сильные стороны.
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Ренат Губайдуллин
Какая-то невнятная писанина, где тут причины ? Ни одной адекватной не увидел, а с семерки вообще неслабо проорал
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Артём Поддубный
Приблизиться к влиянию Роналду? Это по каким критериям? Что за сравнения? Можно сравнить разве что с ранним Роналду времён Ман Юнайтед, где он тоже был бегунком. Что общего у них кроме номера в Реал Мадрид я не знаю, он даже до половины Роналду ещё не тянет. Роналду величайший игрок в истории Реала, Винисиус пока что распиаренная восходящая звезда, и предпосылок чтобы он стал вторым Роналду в Реале, я, уж извините, не вижу.
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Артём Поддубный
Ещё орнул, что Винисиус будет ключевым прессингующим игроком, вы матчи Реала вообще смотрите?
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