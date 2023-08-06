Менее чем через неделю «Реал» начнет новый сезон в Ла Лиге. Чтобы вернуть титул, придется обогнать «Барсу», которая летом стала еще сильнее.

В отличие от лета-2022, мадридцы подписали пять игроков, но при этом расстались с пятью футболистами, включая Карима Бензема и Марко Асенсио.

Несмотря на трансферы, в «Реале» не хватает элитной девятки, а возлагать надежды на 33-летнего Хоселу кажется безрассудным.

Все внимание приковано к Килиану Мбаппе, но ситуация вокруг француза меняется каждую неделю. Что будет, если Мбаппе не приедет? Неужели из-за этого «Реал» проведет слабый сезон без форварда? Очевидно, нет.

Взглянем на глубину состава даже без Килиана.

Защита выглядит очень атакующей. Анчелотти достаточно хорошо зацементировал полузащиту. Слабость этого состава – в атаке. Тем не менее, если «Реалу» удастся избежать большого числа травм, то эта команда, безусловно, способна забирать трофеи.