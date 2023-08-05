Первая ракетка мира и новый чемпион Уимблдона Карлос Алькарас никогда не скрывал своей любви к мадридскому «Реалу». Как настоящий мадридист, Карлос мечтает увидеть Килиана Мбаппе в форме любимого клуба.

«Каждый мадридист мечтает о трансфере Мбаппе в «Реал». Он один из лучших футболистов в мире – все клубы хотят заполучить его. Я видел много мемов по поводу перехода Мбаппе в «Мадрид», но надеюсь, что скоро прочитаю и новость о том, что сделка состоялась», - признался теннисист Hispanic Sports Media.