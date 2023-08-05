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«Каждый мадридист мечтает об этом». Теннисист Карлос Алькарас ждет Мбаппе в «Реале»

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Первая ракетка мира и новый чемпион Уимблдона Карлос Алькарас никогда не скрывал своей любви к мадридскому «Реалу». Как настоящий мадридист, Карлос мечтает увидеть Килиана Мбаппе в форме любимого клуба.

«Каждый мадридист мечтает о трансфере Мбаппе в «Реал». Он один из лучших футболистов в мире – все клубы хотят заполучить его. Я видел много мемов по поводу перехода Мбаппе в «Мадрид», но надеюсь, что скоро прочитаю и новость о том, что сделка состоялась», - признался теннисист Hispanic Sports Media.

2 комментария

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Когда Мбаппе продлил контракт и не перешел в Реал, я был очень разочарован, как и многие болельщики. Но все же я понимал что за кулисами много нюансов о которых нам не известно.

Но спустя время и после ухода Бензема, очевидно что Мадриду нужен Мбаппе, а Мбаппе нужен Мадрид.
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