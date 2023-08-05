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«Всему свое время». На фоне слухов о «Мадриде» Хаби Алонсо продлил контракт с «Байером»

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Его называли главным претендентом на замену Анчелотти.

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» истекает в 2024 году и после его окончания итальянского специалиста отправляют в сборную Бразилию. Главным претендентом на замену называли экс-игрока «Мадрида» Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

Однако на этой неделе испанец неожиданно принял решение продлиться с немецким клубом аж до 2026 года. Неужели он решил отказаться от мечты?

В беседе с Marca Хаби Алонсо заявил, что не торопиться стать тренером «королевского клуба». Для начала он планирует отточить умения в Германии.

«Реал Мадрид»? Всему свое время. Сейчас я здесь и очень счастлив. Что будет в будущем − увидим. Обычно когда в футболе думаешь о среднесрочной перспективе, то теряешь внимание на том, что тебе ближе. Сейчас же все мысли о «Байере».

Очень здравые размышления от Алонсо. Новый контракт никак не помешает ему уйти в «Мадрид», а в клубе Бундеслиги он лишь упрочил свое положение.

В прошлом сезоне Алонсо вывел «Леверкузен» в полуфинал Лиги Европы, а в Германии занял шестое место, что позволило ему в очередной раз попасть в Европу.

Если Алонсо будет продолжать впечатлять в Германии, «Реал Мадрид» с удовольствием оплатит выкуп его контракта.

2 комментария

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Конечно! Но после ухода Анчи надо подписать Нагельсмана! Он зверь!
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Если мне память не изменяет (а она не изменяет), Алонсо пришел после поражения от Порту 2-0 в Лиге Чемпионов в 3ем туре (во втором Байер хлопнул так-то Атлетико 2-0) и поражения от Баварии 4-0 (между этими играми с Вердером 1-1).... Я к чему это... В группе ЛЧ не было ни чего потеряно, но к сожалению в лигу Европы только смогли заскочить... Там не не было проделанно титанического труда и сейчас прям резану(😄) - во много он доехал на багаже предшественника... Байер был участником ЛЧ незабываем... Слишком много каких-то неоправданно завышенных диферамбов и комплиментов.
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