Его называли главным претендентом на замену Анчелотти.

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» истекает в 2024 году и после его окончания итальянского специалиста отправляют в сборную Бразилию. Главным претендентом на замену называли экс-игрока «Мадрида» Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

Однако на этой неделе испанец неожиданно принял решение продлиться с немецким клубом аж до 2026 года. Неужели он решил отказаться от мечты?

В беседе с Marca Хаби Алонсо заявил, что не торопиться стать тренером «королевского клуба». Для начала он планирует отточить умения в Германии.

«Реал Мадрид»? Всему свое время. Сейчас я здесь и очень счастлив. Что будет в будущем − увидим. Обычно когда в футболе думаешь о среднесрочной перспективе, то теряешь внимание на том, что тебе ближе. Сейчас же все мысли о «Байере».

Очень здравые размышления от Алонсо. Новый контракт никак не помешает ему уйти в «Мадрид», а в клубе Бундеслиги он лишь упрочил свое положение.

В прошлом сезоне Алонсо вывел «Леверкузен» в полуфинал Лиги Европы, а в Германии занял шестое место, что позволило ему в очередной раз попасть в Европу.

Если Алонсо будет продолжать впечатлять в Германии, «Реал Мадрид» с удовольствием оплатит выкуп его контракта.