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«Бро, у тебя есть работа». Родриго выложил фото с Мбаппе! Фанаты «Реала» пишут бразильцу, чтобы он уговорил Килиана

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Родриго опубликовал фотографию с Килианом Мбаппе, за которым уже больше двух лет охотится мадридский «Реал». Как выяснилось, оба они в свободное от работы время отдыхают на Сардинии.

Фотография быстро завирусилась в соц сетях. И вот как отреагировали болельщики:

🗣Romy: «Бро, у тебя есть работа».

🗣Speed G: «Агент Родриго на задании».

🗣JC: «ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ».

🗣Slvge: «Это просто Родриго с новым товарищем по команде, ничего особенного».

3 комментария

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Та кажется уже всем понятно где будет играть Мбаппе. Вспомним как покупали Бэйла и Роналду.
+9
0
+9
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Ответ Артём Поддубный
Та кажется уже всем понятно где будет играть Мбаппе. Вспомним как покупали Бэйла и Роналду.
т. е. в центре?
+1
0
+1
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Ответ phaetton
т. е. в центре?
Логично что в центре.
0
0
0
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