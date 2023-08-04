«Бро, у тебя есть работа». Родриго выложил фото с Мбаппе! Фанаты «Реала» пишут бразильцу, чтобы он уговорил Килиана
Родриго опубликовал фотографию с Килианом Мбаппе, за которым уже больше двух лет охотится мадридский «Реал». Как выяснилось, оба они в свободное от работы время отдыхают на Сардинии.
Фотография быстро завирусилась в соц сетях. И вот как отреагировали болельщики:
🗣Romy: «Бро, у тебя есть работа».
🗣Speed G: «Агент Родриго на задании».
🗣JC: «ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ».
🗣Slvge: «Это просто Родриго с новым товарищем по команде, ничего особенного».
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