Родриго опубликовал фотографию с Килианом Мбаппе, за которым уже больше двух лет охотится мадридский «Реал». Как выяснилось, оба они в свободное от работы время отдыхают на Сардинии.

Фотография быстро завирусилась в соц сетях. И вот как отреагировали болельщики:

🗣Romy: «Бро, у тебя есть работа».

🗣Speed G: «Агент Родриго на задании».

🗣JC: «ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ».

🗣Slvge: «Это просто Родриго с новым товарищем по команде, ничего особенного».