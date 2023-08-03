Говорит Мадрид
Блог

Фанат «Реала» предложил перестроить команду под 4-2-3-1, чтобы идеально вписать Килиана Мбаппе. Как вам?

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» продолжает оставаться главным действующим лицом, касательно трансфера Килиана Мбаппе. Фанаты королевского клуба уже все придумали.

Француз считается идеальной заменой Кариму Бензема.

Один из болельщиков предложил перестроить схему на 4-2-3-1, чтобы идеально вписать Килиана на острие атаки.

«Я действительно заинтригован тем, чтобы увидеть нашу команду в схеме 4-2-3-1... с Кама и Тчуа в центре поля. Это предполагает наличие Джуда на позиции десятки. Другим вариантом было бы возвращение на 4-3-3, где англичанин будет иметь более свободную роль», - подчеркнул фанат.

Вот как мог бы выглядеть этот состав.

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Гарсия, Тчуамени, Камавинга, Родриго, Беллингем, Винисиус, Мбаппе. Как вам? Долой ветеранов?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Можно попробовать,только вместо Милитао должен быть Рюдигер)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вальверде куда?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
если Мбаппе , действительно переедет в Мадрид, 💥, думаю, любая тактика подойдёт, ( будет самый сильный клуб, на протяжии ещё как минимум 10 лет)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ РВКИН СУ ГС СВ
Вальверде куда?
такой же вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий