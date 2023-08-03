«Реал Мадрид» продолжает оставаться главным действующим лицом, касательно трансфера Килиана Мбаппе. Фанаты королевского клуба уже все придумали.

Француз считается идеальной заменой Кариму Бензема.

Один из болельщиков предложил перестроить схему на 4-2-3-1, чтобы идеально вписать Килиана на острие атаки.

«Я действительно заинтригован тем, чтобы увидеть нашу команду в схеме 4-2-3-1... с Кама и Тчуа в центре поля. Это предполагает наличие Джуда на позиции десятки. Другим вариантом было бы возвращение на 4-3-3, где англичанин будет иметь более свободную роль», - подчеркнул фанат.

Вот как мог бы выглядеть этот состав.

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Гарсия, Тчуамени, Камавинга, Родриго, Беллингем, Винисиус, Мбаппе. Как вам? Долой ветеранов?