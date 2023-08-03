Фанат «Реала» предложил перестроить команду под 4-2-3-1, чтобы идеально вписать Килиана Мбаппе. Как вам?
«Реал Мадрид» продолжает оставаться главным действующим лицом, касательно трансфера Килиана Мбаппе. Фанаты королевского клуба уже все придумали.
Француз считается идеальной заменой Кариму Бензема.
Один из болельщиков предложил перестроить схему на 4-2-3-1, чтобы идеально вписать Килиана на острие атаки.
«Я действительно заинтригован тем, чтобы увидеть нашу команду в схеме 4-2-3-1... с Кама и Тчуа в центре поля. Это предполагает наличие Джуда на позиции десятки. Другим вариантом было бы возвращение на 4-3-3, где англичанин будет иметь более свободную роль», - подчеркнул фанат.
Вот как мог бы выглядеть этот состав.
Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Гарсия, Тчуамени, Камавинга, Родриго, Беллингем, Винисиус, Мбаппе. Как вам? Долой ветеранов?
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