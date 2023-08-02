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Карло Анчелотти заявил, что изменит расстановку 4-4-2 только при одном условии

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Все зависит от игроков.

«Мы изменим схему 4-4-2 только в том случае, если игрокам будет некомфортно», − сказал после поражения от «Ювентуса» (1:3) Карло Анчелотти.

«Мне кажется, это хорошо, что у нас нет фиксированной системы. Это дает нам возможность меняться», − добавил итальянский специалист.

«Мадрид» проиграл уже два предсезонных матча, играя по новой для Анчелотти схеме 4-4-2. Эта система лишает силы левого вингера, которым обычно играет Винисиус Жуниор. Она также не позволяет клубу создавать угрозы справа.

Тем не менее, Анчелотти использовал эту схему для достижения успеха в прошлом, в частности и в «Челси», и в «ПСЖ». Будем надеяться, что и в «Реале» все получится.

4 комментария

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Худшее, что можно было придумать
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А о каких успехах в Челси и ПСЖ речь?
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Пора убирать этого маразматика с его допотопной 4-4-2. Шансов на успех нет от слова совсем. У Карло закончили идеи, а Бензема уже нет в команде, который плел игру команды.
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Ответ Нефанатик
Пора убирать этого маразматика с его допотопной 4-4-2. Шансов на успех нет от слова совсем. У Карло закончили идеи, а Бензема уже нет в команде, который плел игру команды.
успокойся ты просто зритель
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