Одна из последних проверок перед стартом сезона.

Как сообщает AS, Карло Анчелотти уведомил игроков «Реала» о том, что в предстоящем матче с «Ювентусом» он собирается дать возможность сыграть тем игрокам, кто не вышел в старте на игру против «Барселоны» (0:3).

В старте появятся Антонио Рюдигер и капитан Начо, а слева − Фран Гарсия. Также ожидается появления опытных бойцов − Тони Крооса, Луки Модрича и Лукаса Васкеса. Все эти игроки должны набрать форму перед скорым стартом нового сезона.

Как подглядел на тренировке AS, состав может выглядеть следующим образом:

Куртуа; Васкес, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия; Модрич, Кроос, Камавинга; Беллингем; Винисиус, Хоселу.