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«Мадриду» предстоит игра против «Ювентуса». После поражения от «Барсы» Анчелотти решил внести пару изменений

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Одна из последних проверок перед стартом сезона.

Как сообщает AS, Карло Анчелотти уведомил игроков «Реала» о том, что в предстоящем матче с «Ювентусом» он собирается дать возможность сыграть тем игрокам, кто не вышел в старте на игру против «Барселоны» (0:3).

В старте появятся Антонио Рюдигер и капитан Начо, а слева − Фран Гарсия. Также ожидается появления опытных бойцов − Тони Крооса, Луки Модрича и Лукаса Васкеса. Все эти игроки должны набрать форму перед скорым стартом нового сезона.

Как подглядел на тренировке AS, состав может выглядеть следующим образом:

Куртуа; Васкес, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия; Модрич, Кроос, Камавинга; Беллингем; Винисиус, Хоселу.

2 комментария

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Лучшим изменением будет если он уволится. Хостелу главный враг винифилов. Ведь чем больше он будет играть, тем больше будет забивать, а винифилы считают бразильского клоуна лучшим в мире))
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это последняя информация на перед стартом лл. а значит это генеральная репетиция,а что хочет показать анчелоти абсолютно не понятно. обычно тренеры проверяют какие то наигранные связки или тактическую схему. а анчелоти тупо будет выпускать тех,кого он не считает игроками основы. хотя игроки основы исследования ради в прошлом матче ,только не понятно во что и как.
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