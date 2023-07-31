«Меня ничего не удивит». Анчелотти прокомментировал возможное обращение «ПСЖ» в ФИФА из-за Мбаппе
Французы считают, что испанцы нарушили правила.
Главного тренера «Мадрида» Карло Анчелотти спросили о том, что он думает о возможном обращении «ПСЖ» в ФИФА по поводу тайной договоренности с Килианом Мбаппе.
«Меня ничего не удивит. Я ничего не знаю об этом вопросе. Это что-то политическое, я в это не вмешиваюсь. Я вне политики».
Все лето Анчелотти хранит молчание во время вопросов по Мбаппе. Для него это разговоры об игроке другой команды.
По сообщениям прессы, парижане рассматривают возможность применения санкций к «Мадриду» за тайное обсуждение с представителями Мбаппе возможности его трансфера в 2024 году. Чемпион Франции пытается продать форварда уже в этом году, а пока на время исключить из команды.
Из Монако так же вовремя ушёл, в ПСЖ. Но в Декабре ему будет уже 25. для всех он всё еще подающий надежды, но сравните его с Винисиусом которому только исполнилось 23, а он уже будто в Реале лет 7 играет, успел превратиться из бегунка, в одного из лучших игроков Реала.
Будет забавно конечно, если перейдя в Реал, у него начнутся травмы и с ним случится что то наподобие как вышло с Азаром.