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«Меня ничего не удивит». Анчелотти прокомментировал возможное обращение «ПСЖ» в ФИФА из-за Мбаппе

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Французы считают, что испанцы нарушили правила.

Главного тренера «Мадрида» Карло Анчелотти спросили о том, что он думает о возможном обращении «ПСЖ» в ФИФА по поводу тайной договоренности с Килианом Мбаппе.

«Меня ничего не удивит. Я ничего не знаю об этом вопросе. Это что-то политическое, я в это не вмешиваюсь. Я вне политики».

Все лето Анчелотти хранит молчание во время вопросов по Мбаппе. Для него это разговоры об игроке другой команды.

По сообщениям прессы, парижане рассматривают возможность применения санкций к «Мадриду» за тайное обсуждение с представителями Мбаппе возможности его трансфера в 2024 году. Чемпион Франции пытается продать форварда уже в этом году, а пока на время исключить из команды.

4 комментария

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многие пишут про жадность родителей Мбаппе, но никто не говорит о том, как правильно и своевременно они так скажем распоряжались его карьерой. Отдай родители 11 летнего Килиана в академию Челси, и возможно сейчас о нём никто и не слышал бы.
Из Монако так же вовремя ушёл, в ПСЖ. Но в Декабре ему будет уже 25. для всех он всё еще подающий надежды, но сравните его с Винисиусом которому только исполнилось 23, а он уже будто в Реале лет 7 играет, успел превратиться из бегунка, в одного из лучших игроков Реала.
Будет забавно конечно, если перейдя в Реал, у него начнутся травмы и с ним случится что то наподобие как вышло с Азаром.
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Ответ Antonio Gaudi
Зачем ты скопировал чужой комментарий из другой ветки? ) Лучше развивай своё критическое мышление.
это мой комментарий скопировали, а ты чтоб умничать, , делами женскими делами займись ,и не лезь в мужские
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Ответ Asker Nourusov
многие пишут про жадность родителей Мбаппе, но никто не говорит о том, как правильно и своевременно они так скажем распоряжались его карьерой. Отдай родители 11 летнего Килиана в академию Челси, и возможно сейчас о нём никто и не слышал бы. Из Монако так же вовремя ушёл, в ПСЖ. Но в Декабре ему будет уже 25. для всех он всё еще подающий надежды, но сравните его с Винисиусом которому только исполнилось 23, а он уже будто в Реале лет 7 играет, успел превратиться из бегунка, в одного из лучших игроков Реала. Будет забавно конечно, если перейдя в Реал, у него начнутся травмы и с ним случится что то наподобие как вышло с Азаром.
Зачем ты скопировал чужой комментарий из другой ветки? ) Лучше развивай своё критическое мышление.
+1
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Ответ Antonio Gaudi
Зачем ты скопировал чужой комментарий из другой ветки? ) Лучше развивай своё критическое мышление.
и обязательно жалобу отправь на меня, все обиженные девочки , так себя ведут!)
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