Французы считают, что испанцы нарушили правила.

Главного тренера «Мадрида» Карло Анчелотти спросили о том, что он думает о возможном обращении «ПСЖ» в ФИФА по поводу тайной договоренности с Килианом Мбаппе.

«Меня ничего не удивит. Я ничего не знаю об этом вопросе. Это что-то политическое, я в это не вмешиваюсь. Я вне политики».

Все лето Анчелотти хранит молчание во время вопросов по Мбаппе. Для него это разговоры об игроке другой команды.

По сообщениям прессы, парижане рассматривают возможность применения санкций к «Мадриду» за тайное обсуждение с представителями Мбаппе возможности его трансфера в 2024 году. Чемпион Франции пытается продать форварда уже в этом году, а пока на время исключить из команды.