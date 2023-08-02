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Журналисты сообщают о новых опасениях по поводу травм в «Реале»

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Антонио Рюдигер — напугал «Реал» травмой.

По словам Марио Кортеганы, игрок испытывает боль и дискомфорт в лодыжке после сильного удара на тренировке.

«Реал Мадрид» сообщает, что немецкий защитник будет доступен для игры против «Ювентуса» в четверг.

Тем не менее, клип, которым поделился репортер, показывает, как Рюдигер хромает в сопровождении клубного физиотерапевта.

В Лос-Бланкос уже травмированы Арда Гюлер и Дани Себальос, которые вернулись в Испанию и лечатся от травм.

 

1 комментарий

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Геннадий Чеботарев
автор забыл Менди,который вылелет на 1-1,5 месяца. так что сезон ещё не начался а уже три игрока выбыли больше чем на месяц и один не понятно на сколько, и что будет с Куртуа после дискомфорта. и того уже 5. буду вести статистику ,специально для школоглоров плинтуса. у Дюпона,в нормальный год было 25 травм. у плинтуса уже 5 а это 20% . следим дальше.
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