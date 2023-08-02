Антонио Рюдигер — напугал «Реал» травмой.

По словам Марио Кортеганы, игрок испытывает боль и дискомфорт в лодыжке после сильного удара на тренировке.

«Реал Мадрид» сообщает, что немецкий защитник будет доступен для игры против «Ювентуса» в четверг.

Тем не менее, клип, которым поделился репортер, показывает, как Рюдигер хромает в сопровождении клубного физиотерапевта.

В Лос-Бланкос уже травмированы Арда Гюлер и Дани Себальос, которые вернулись в Испанию и лечатся от травм.