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Мбаппе хочет присоединиться к «Реалу» СЕЙЧАС, названа возможная цена

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Все указывает на то, что этим летом «Реал Мадрид» подпишет Килиана Мбаппе , сообщает Карлос Карпио из Marca.

Француз больше не хочет оставаться в «Пари Сен-Жермен» после получения части бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро. Его желание — перейти уже в августе.

Весь пакет перехода Мбаппе в «Реал Мадрид» будет стоить около 230-250 миллионов евро. Это будет самый дорогой трансфер в истории футбола.

ПСЖ на данный момент исключил 24-летнего футболиста из своей команды. Говорят также, что они ищут центрального нападающего мирового класса, что является намеком на будущее Мбаппе.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ».

 

2 комментария

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Артём Поддубный
ПСЖ идёт лесом, мы это уже поняли) И какая разница сколько заплатит Мадрид, если лучший игрок мира, лучший молодой бренд мира будет играть у них, и главное в Ла Лиге)
+3
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Денис Францев
Как же скоро будет гореть в Париже и Каталонии)
+2
0
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