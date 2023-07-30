Все указывает на то, что этим летом «Реал Мадрид» подпишет Килиана Мбаппе , сообщает Карлос Карпио из Marca.

Француз больше не хочет оставаться в «Пари Сен-Жермен» после получения части бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро. Его желание — перейти уже в августе.

Весь пакет перехода Мбаппе в «Реал Мадрид» будет стоить около 230-250 миллионов евро. Это будет самый дорогой трансфер в истории футбола.

ПСЖ на данный момент исключил 24-летнего футболиста из своей команды. Говорят также, что они ищут центрального нападающего мирового класса, что является намеком на будущее Мбаппе.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ».