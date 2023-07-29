«Винисиусу нужно адаптироваться к новой системе больше, чем Родриго», – сказал Карло Анчелотти журналистам в четверг.

«Родриго всегда играет ближе к центру, а Винисиус только приспосабливается. Но ему нравится эта позиция.

Он очень хорошо себя проявил, он очень опасен, потому что когда он играет центральнее, он ближе к воротам. Его скорость делает его еще опаснее, когда он на одной линии с защитниками».

Многие эксперты предполагали, что Вини будет трудно играть в системе 4-4-2, так как он практически не играл в ней за всю карьеру.

В первых двух матчах «Реала» было заметно, что Вини иногда отходил от новой позиции, так как хотел получить мяч. Также ему было сложно принимать решения, когда не было центрального нападающего, которому можно было бы отдать пас.

Однако Вини уже забивал в предсезонке, и стоит ожидать, что он продолжит адаптироваться к новой системе, когда будет играть в ней чаще – нужно время.