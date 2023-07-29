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Понадобится время. Анчелотти назвал игрока, которому придется дольше адаптироваться к его новой схеме

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«Винисиусу нужно адаптироваться к новой системе больше, чем Родриго», – сказал Карло Анчелотти журналистам в четверг.

«Родриго всегда играет ближе к центру, а Винисиус только приспосабливается. Но ему нравится эта позиция.

Он очень хорошо себя проявил, он очень опасен, потому что когда он играет центральнее, он ближе к воротам. Его скорость делает его еще опаснее, когда он на одной линии с защитниками».

Многие эксперты предполагали, что Вини будет трудно играть в системе 4-4-2, так как он практически не играл в ней за всю карьеру.

В первых двух матчах «Реала» было заметно, что Вини иногда отходил от новой позиции, так как хотел получить мяч. Также ему было сложно принимать решения, когда не было центрального нападающего, которому можно было бы отдать пас.

Однако Вини уже забивал в предсезонке, и стоит ожидать, что он продолжит адаптироваться к новой системе, когда будет играть в ней чаще – нужно время.

4 комментария

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Геннадий Чеботарев
однозначно нужен Мбаппе ,и в паре с Родриго они будут рвать всех.а Винисиус чистый бровочник,прикинуть мяч и убегать,если получается,от Уокера и араухи не получалось и не только от них. а без скорости он ни о чем.
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Tyrone Woodley
Ответ Геннадий Чеботарев
однозначно нужен Мбаппе ,и в паре с Родриго они будут рвать всех.а Винисиус чистый бровочник,прикинуть мяч и убегать,если получается,от Уокера и араухи не получалось и не только от них. а без скорости он ни о чем.
А Мбаппе от кого убегал в 1/8? Винисиус хотя бы до полуфинала и в первом матче полуфинала сумел убежать...
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Азиз
Ответ Геннадий Чеботарев
однозначно нужен Мбаппе ,и в паре с Родриго они будут рвать всех.а Винисиус чистый бровочник,прикинуть мяч и убегать,если получается,от Уокера и араухи не получалось и не только от них. а без скорости он ни о чем.
Так Уокер и Мбаппе схаввл в последних матчах, но насчёт Араухо интересно было б понаблюдать
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