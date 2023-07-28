Идеальное попадание.

В соцсетях завирусился ролик под песню Кэти Перри E.T. - в нем слова композиции идеально ложатся на характеристики игроков «Реала». Ну или будущих игроков «Реала»😉

В четверг журналист Marca Рамон Альварес Де Мон сообщает, что «ПСЖ» находится в шаге от того, чтобы принять все условия Мбаппе для достижения соглашения о его уходе в «Реал».

Цену на Мбаппе мадридский клуб узнает через посредника, нанятого специально для контактов между клубами. Парижане намерены закрыть вопрос как можно скорее.

По данным источника, «ПСЖ» запросит у «Мадрида» 230 миллионов евро, часть из которых намерен использовать для оплаты бонуса Мбаппе.

Ранее сообщалось, что француз получит 40 млн евро, если будет игроком «ПСЖ» в конце июля. Это первая часть бонуса за лояльность. Появлялась информация о том, что Мбаппе не требует у парижан весь бонус и согласен получить лишь часть от него.