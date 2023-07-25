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Арда Гюлер пропустил очередную тренировку «Реала», сколько игр он может пропустить из-за травмы

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Суперталант «Реала» Арда Гюлер снова отсутствует на текущей тренировке команды перед игрой против «Манчестер Юнайтед» в четверг.

Подросток получил травму на своей первой тренировке в Соединенных Штатах и ​​с тех пор пропускал все тренировки. Таким образом, он не участвовал в победе "Реала" над "Миланом" со счетом 3:2 в понедельник.

Степень травмы Гюлера неизвестна, но, по информации Marca, юноша наверняка пропустит игру против «Манчестер Юнайтед».

Если «Реал» настаивает на том, чтобы не рисковать, юный Гюлер также пропустит Эль Класико в конце этих выходных. Его первое появление за «Реал» может состояться в игре против «Ювентуса» на следующей неделе.

 

1 комментарий

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Alex Mavisakalian
Да что ж за ебтвоюмать! Как они это делают???
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