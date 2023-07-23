Готов к большой ответственности.

Уход Карима Бензема из «Реала» в конце прошлого сезона оставил в команде Карло Анчелотти пустоту, которую еще предстоит заполнить.

35-летний футболист решил завершить свою 14-летнюю карьеру в «Реале», чтобы присоединиться к саудовскому «Аль-Иттихаду». Мадридцы не спешат подписывать новую девятку, так как они ждут Килиана Мбаппе, поэтому как минимум один нынешний игрок рассчитывает воспользоваться этой возможностью.

Винисиус, который был настоящей звездой «Реала» в прошлом сезоне, нередко выходя на первый план, когда Бензема боролся с травмами. Очевидно, что в новом сезоне бразилец намерен достичь новых высот и стать еще более значимым игроком для своей команды. Как сообщает Marca, вингер хочет, чтобы тренерский штаб поручил ему роль штатного пенальтиста.

В течение последних нескольких лет Бензема отвечал за одиннадцатиметровые в «Реале», и он почти никогда не подводил. Но теперь, когда Карим ушел, Винисиус хочет стать главным исполнителем пенальти.

Бразилец реализовал всего два пенальти в своей карьере, не считая ударов в послематчевой серии. Последний он забил за сборную Бразилии в товарищеском матче против Гвинеи этим летом.