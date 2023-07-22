«Может быть, это очередная афера, чтобы навредить нам»: фанаты реагируют на исключение Мбаппе из «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» официально исключил Килиана Мбаппе из предсезонной команды, поскольку они «убеждены», что у француза есть предварительное соглашение о переходе в «Реал Мадрид» в следующем году.
Это довольно важный поворот во всей саге — вот как мадридисты реагируют на новость.
💭: «То, что его исключили из предсезонной подготовки, очень важно».
💭: «Хорошо для наших переговоров. ПСЖ больше не в сильной позиции, 200 миллионов евро — это слишком много для игрока, которому остался год».
💭: «Слишком рано праздновать».
💭: «Ребята, это может быть очередная афера, которая ранит наши сердца. Я не доверяю ни ПСЖ, ни руководству Мбаппе. Пока для нас не будет сделки, я не уверен, что он их покидает».
💭: «Если он действительно присоединится, я надеюсь, что он не испортит атмосферу вокруг клуба. Это такая замечательная среда с молодым ядром и ветеранами».
💭: «Боже, дай наконец закончиться всей этой саге, чтобы я мог жить дальше».
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