11 комментариев

Пока Карло Анчелотти во всю готовит мадридский «Реал» к походу за очередным кубком ЛЧ, завирусилось его фото с отдыха, где Карло отдыхает у бассейна в компании жены. Только за 17 часов фото собрало 170 тысяч лайков. А теперь знакомим вас с леди Анчелотти.

Марианн Баррена – успешная бизнесвумен из Канады, ей 52 года (Карло 64). Она по лучила степень бакалавра в Университете Саймона Фрейзера и имеет степень доктора в области финансов. Макклай ранее работала в отделе по связям с общественностью и инвесторами Dayton Mining Corp., прежде чем занять пост президента Mondo Uomo Enterprises Ltd.

Состояние жены Анчелотти оценивается в 15 миллионов долларов. От Карло у Марианн двое детей, Кэти и Дэвид, а также дочь от предыдущего брака по имени Хлоя. Карло и Марианн вместе с 2014 года.