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Завирусилось милое фото Анчелотти с женой. Она мегауспешная бизнеследи с состоянием в 15 млн долларов 🔥🔥🔥

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Пока Карло Анчелотти во всю готовит мадридский «Реал» к походу за очередным кубком ЛЧ, завирусилось его фото с отдыха, где Карло отдыхает у бассейна в компании жены. Только за 17 часов фото собрало 170 тысяч лайков. А теперь знакомим вас с леди Анчелотти.

Марианн Баррена – успешная бизнесвумен из Канады, ей 52 года (Карло 64). Она по лучила степень бакалавра в Университете Саймона Фрейзера и имеет степень доктора в области финансов. Макклай ранее работала в отделе по связям с общественностью и инвесторами Dayton Mining Corp., прежде чем занять пост президента Mondo Uomo Enterprises Ltd.

Состояние жены Анчелотти оценивается в 15 миллионов долларов. От Карло у Марианн двое детей, Кэти и Дэвид, а также дочь от предыдущего брака по имени Хлоя. Карло и Марианн вместе с 2014 года.

Mariann Barrena McClay: Carlo Ancelotti wife, net worth, career, kids, and family
Carlo Ancelotti wife: How Everton boss' wife once blasted referees as 'a disgrace' | Football | Sport | Express.co.uk
Carlo Ancelotti's wife Mariann Barrena hits out at referees from Bayern Munich's defeat to Real Madrid | The Independent | The Independent
Who Is Mariann Barrena McClay? 101 About Carlo Ancelotti's Better Half! - WTFoot
carlo ancelotti | yossmarr | Flickr

11 комментариев

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Magdalena
ребята, вы чего??? 3х баб обьединили в 1)))) и бывшую жену и нынешнюю, и любовниу)))
+16
-1
+15
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Papadopoulos
Sports, остановись, ты палишь Карло!

Жена - взрослая леди и блондинка, а на лежаке - юная брюнетка с большим задом.

Не по-братски это, Sports.
+15
-1
+14
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Harut Hovsepyan
Ответ Magdalena
ребята, вы чего??? 3х баб обьединили в 1)))) и бывшую жену и нынешнюю, и любовниу)))
Да тут в анатомии женского тела не особо разбираются. Недавно тут яростно доказывали, что две девушки с разными татуировками - это одна и та же, не смотря на то, что совпадало только одно тату, и то не полностью (одно было зазеркалено). Уж не говорю, что и телосложения, и лица были абсолютно разными!

Так что удивляться не стоит))
+3
-1
+2
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sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Ответ Magdalena
ребята, вы чего??? 3х баб обьединили в 1)))) и бывшую жену и нынешнюю, и любовниу)))
Жена может быть и женой и любовницей)
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+1
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sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Сочувствую Карло (( попался)))
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sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Ответ Magdalena
ребята, вы чего??? 3х баб обьединили в 1)))) и бывшую жену и нынешнюю, и любовниу)))
По-ходу,вы правы))))
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Арг
Ответ sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Жена может быть и женой и любовницей)
В браке секса нет
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sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Ответ Papadopoulos
Sports, остановись, ты палишь Карло! Жена - взрослая леди и блондинка, а на лежаке - юная брюнетка с большим задом. Не по-братски это, Sports.
Можно порадоваться за Карло)
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Максим_К
Ответ Арг
Они все одинаковые. У всех вдоль, а не поперек
Комментарий удален пользователем
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sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Ответ Papadopoulos
Sports, остановись, ты палишь Карло! Жена - взрослая леди и блондинка, а на лежаке - юная брюнетка с большим задом. Не по-братски это, Sports.
Перекрасилась ! А фигуру можно поддержать)
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Арг
Ответ Максим_К
Комментарий удален пользователем
Практично!
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