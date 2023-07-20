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Винисиус больше не скрывает отношений с мексиканской певицей 💕

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Винисиус — один из самых обсуждаемых футболистов на сегодняшний день. Нападающий стал ключевым игроком «Реала», получив восторженные отзывы о своих действиях на поле.

К личной жизни бразильца также приковано внимание.

Вини подтвердил, что состоит в отношениях с Кенией Ос, 23-летней мексиканской певицей. Звезда «Реала» поздравил девушку с днем ​​рождения в социальных сетях, а также вместе с ней наслаждался потрясающим видом на Рио-де-Жанейро с вершины статуи Христа.

Рассчитываем чаще видеть красотку на трибунах «Бернабеу» в новом сезоне.

2 комментария

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Agent Smith
Рад за него⚽️
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