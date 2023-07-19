Джуд Беллингем остался в полном восторге от уровня игры Тони Крооса. Всего после недели игры с немцем Джуд сказал:

«Он [Кроос] – мастер. Одна из вещей, на которую я обратил внимание – это точность его паса. Мяч летит туда, куда он хочет. Видеть его вблизи – это удовольствие, это роскошь.

Честно говоря, получать мяч от Крооса – одно удовольствие. Я также стараюсь показать ему, что я умею делать и как мы можем играть вместе, чтобы помочь друг другу».