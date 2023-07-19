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⭐ «Видеть его вблизи – это удовольствие, это роскошь». Беллингем тренируется только неделю, но уже в полном восторге от одного игрока «Реала»

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Джуд Беллингем остался в полном восторге от уровня игры Тони Крооса. Всего после недели игры с немцем Джуд сказал:

«Он [Кроос] – мастер. Одна из вещей, на которую я обратил внимание – это точность его паса. Мяч летит туда, куда он хочет. Видеть его вблизи – это удовольствие, это роскошь.

Честно говоря, получать мяч от Крооса – одно удовольствие. Я также стараюсь показать ему, что я умею делать и как мы можем играть вместе, чтобы помочь друг другу».

Toni Kroos est dubitatif sur Bellingham et tacle Hazard - Espagne - Real Madrid - SO FOOT.com

4 комментария

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Morpeh Kaspiya
Учись,пока ещё папка в деле.
+8
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ZA.RMA
Кросс - это про осмысленность, а поэтому и точность✨
+3
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Mr. Galacticos
Мотай на ус
+1
0
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TamTut
Кроос, Бекс, Озил, Модрич, Рауль, Рамос, Зидан, Кас и КриРо, это мои самые Любимые игроки. Как на поле, так и вне футбольного поля. Особенно выделю Крооса.
0
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