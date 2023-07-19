Мадридский «Реал» объявил, что его доходы в сезоне-2022/23 составили 843 млн евро. Этот показатель вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом, и в него не включены данные по трансферам игроков.

По состоянию на 30 июня 2023 г. на банковском счете «Реала» находилось 128 млн евро наличными, не считая 558 млн евро чистых активов.

C учетом трансферов игроков и других расходов в период с 2022 по июнь 2023 года «Реал» получил чистую прибыль в размере 12 млн евро.

Все это означает, что «Мадрид» – хорошо управляемый клуб и достаточно финансово устойчив, чтобы подписать Килиана Мбаппе даже за 400 млн евро.

Однако вряд ли «Реал» будет так легкомысленно относиться к своей одержимости французом.

Расходы на Джуда Беллингема и Арду Гулера будут включены в отчеты следующего сезона.

Мадридцы могут подождать и получить Мбаппе бесплатно следующим летом или подписать его за сумму в диапазоне 100-200 млн евро этим летом, если «ПСЖ» не договорится с Килианом.