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😨 🤑 Деньги на Мбаппе готовы? «Реал» обнародовал доходы за прошедший сезон – рост цифр просто космический

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Мадридский «Реал» объявил, что его доходы в сезоне-2022/23 составили 843 млн евро. Этот показатель вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом, и в него не включены данные по трансферам игроков.

По состоянию на 30 июня 2023 г. на банковском счете «Реала» находилось 128 млн евро наличными, не считая 558 млн евро чистых активов.

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C учетом трансферов игроков и других расходов в период с 2022 по июнь 2023 года «Реал» получил чистую прибыль в размере 12 млн евро.

Все это означает, что «Мадрид» – хорошо управляемый клуб и достаточно финансово устойчив, чтобы подписать Килиана Мбаппе даже за 400 млн евро.

Однако вряд ли «Реал» будет так легкомысленно относиться к своей одержимости французом.

Расходы на Джуда Беллингема и Арду Гулера будут включены в отчеты следующего сезона.

Мадридцы могут подождать и получить Мбаппе бесплатно следующим летом или подписать его за сумму в диапазоне 100-200 млн евро этим летом, если «ПСЖ» не договорится с Килианом.

3 комментария

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Шем
Если бы ввели награду наподобие золотого мяча для президентов и руководства клуба, думаю Перес котировался бы на уровне Марадоны, Пеле и Месси и имел бы десяток таких мячей.
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corazón blanco
Флорентино Перес - великий президент. Вообще Мадриду везет с великими президентами, что с доном Бернабеу, что с доном Флорентино.
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