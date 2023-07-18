В очередной раз Карло Анчелотти проверил свою новую схему 4-4-2 в «Реале», сообщает Relevo.

Итальянский специалист продолжает тестировать новую систему во время тренировок в рамках предсезонки.

Анчелотти видит Джуда Беллингхема на острие полузащиты, рядом с атакой.

Вот как может выглядеть стартовый состав «Мадрида» в новом сезоне:

Уже на следующей неделе Карло Анчелотти сможет опробовать новую схему во время предсезонного тура по США.