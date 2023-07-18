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Карло Анчелотти тестирует новую схему игры перед туром «Реала» по США

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В очередной раз Карло Анчелотти проверил свою новую схему 4-4-2 в «Реале», сообщает Relevo.

Итальянский специалист продолжает тестировать новую систему во время тренировок в рамках предсезонки.

Анчелотти видит Джуда Беллингхема на острие полузащиты, рядом с атакой.

Вот как может выглядеть стартовый состав «Мадрида» в новом сезоне:

Уже на следующей неделе Карло Анчелотти сможет опробовать новую схему во время предсезонного тура по США.

6 комментариев

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antonio_
Не доверяет анчи рюдигеру, а он хорош в защите.
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Геннадий Чеботарев
а увидим все туже 4-3-3 с Модричем и Кроосом в старте и с огромной дырой в центре защиты.
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Артём Поддубный
это уже интересно будет, но там не правильно чуток всё расставлено. ну поглядим как оно будет.
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Kikilboka
Ответ Низом Хурсанов
Я бы поставил Джуда вместо Модрича, все же Луке под сорокет, может выходить на замену и делать разницу, а вот на позицию АПЗ я бы потестил Гюлера. У турка пасовать получше получается как по мне.
Мне кажется, ромб в полузащите будет устраивать карусель в зависимости от хода игры. Мб позиция у Беллингема выше только под контр-прессинг, а двигать мяч будут Модрич, Камавинга и Карвахаль
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Геннадий Чеботарев
Ответ antonio_
Не доверяет анчи рюдигеру, а он хорош в защите.
в линию он не очень а вот с 3 цз он не плох. в персональной опеке он хорош как и в игре 1×1
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