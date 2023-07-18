Карло Анчелотти тестирует новую схему игры перед туром «Реала» по США
В очередной раз Карло Анчелотти проверил свою новую схему 4-4-2 в «Реале», сообщает Relevo.
Итальянский специалист продолжает тестировать новую систему во время тренировок в рамках предсезонки.
Анчелотти видит Джуда Беллингхема на острие полузащиты, рядом с атакой.
Вот как может выглядеть стартовый состав «Мадрида» в новом сезоне:
Уже на следующей неделе Карло Анчелотти сможет опробовать новую схему во время предсезонного тура по США.
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