9 комментариев

Во время отдыха в Бразилии Родриго принял участие в нескольких программах на местном телевидении, в том числе в Boleiragem на Sport TV. Футболист говорил о трансферах и новом этапе Марсело.

О Мбаппе

«В «Мадриде» каждый год разговоры о трансфере Мбаппе или Кейна. Когда я пришел в клуб, то много говорили о Погба…у меня нет точной информации о трансферах. Будем ждать. Конечно, было бы здорово, если бы Мбаппе пришел, он бы очень помог команде, потому что он отличный футболист».

О Марсело в «Флуминенсе»

«Здорово видеть Марсело на поле. Он один из самых невероятных футболистов, которых я знаю. Его мастерство выходит за рамки обычного. Когда я пришел в «Реал Мадрид», то он поразил меня. Когда пришел Камавинга, то мы выполняли упражнение рондо, и Марсело постоянно нас обыгрывал».