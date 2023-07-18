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Родриго: «Было бы здорово, если бы Мбаппе пришел в «Реал»

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Во время отдыха в Бразилии Родриго принял участие в нескольких программах на местном телевидении, в том числе в Boleiragem на Sport TV. Футболист говорил о трансферах и новом этапе Марсело.

О Мбаппе

«В «Мадриде» каждый год разговоры о трансфере Мбаппе или Кейна. Когда я пришел в клуб, то много говорили о Погба…у меня нет точной информации о трансферах. Будем ждать. Конечно, было бы здорово, если бы Мбаппе пришел, он бы очень помог команде, потому что он отличный футболист».

О Марсело в «Флуминенсе»

«Здорово видеть Марсело на поле. Он один из самых невероятных футболистов, которых я знаю. Его мастерство выходит за рамки обычного. Когда я пришел в «Реал Мадрид», то он поразил меня. Когда пришел Камавинга, то мы выполняли упражнение рондо, и Марсело постоянно нас обыгрывал».

9 комментариев

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Нефанатик
Ответ ZA.RMA
А ты когда Винни забил гол в финале ЛЧ - расстроился, да?)
Не расстроился. В том сезоне он в футбол играл, не танцевал как клоун провоцируя соперников и не симулировал. Это с прошлого сезона он начал из себя пуп мира строить. Да и гол конечно целиком и полностью его заслуга. Вальверде так, случайно на пустые ворота ему откатил
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Геннадий Чеботарев
а Родриго все верно сказал. и как по мне,то гораздо интересней и более опасной будет связка мбаппе-родриго
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Ответ Нефанатик
Не расстроился. В том сезоне он в футбол играл, не танцевал как клоун провоцируя соперников и не симулировал. Это с прошлого сезона он начал из себя пуп мира строить. Да и гол конечно целиком и полностью его заслуга. Вальверде так, случайно на пустые ворота ему откатил
хахах, ты бы хотя бы глянул кто ассист дал на вини )
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Нефанатик
Ответ Руслан Узденов
Винисиус один из трёх сильнейших игроков мира прямо сейчас, с огромным потенциалом прогрессировать дальше. А ты так и останешься на всю жизнь хейтером, с амёбным уровнем интеллекта и даже при этом умудряясь деградировать.
Один из трех? Отлично. Получается тот же Мбаппе, Холанд, Де Брюйне, Бензема, Месси, Неймар…. Лучше кого он из этого списка? Для таких тинейджеров как ты, которые во всем считают себя правыми, он лучший, но в реальном мире даже не близко. 3 сезона был посмешищем, выдал 1 отличный сезон, в последнем зазвездился и начал ерундой страдать.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Руслан Узденов
Винисиус один из трёх сильнейших игроков мира прямо сейчас, с огромным потенциалом прогрессировать дальше. А ты так и останешься на всю жизнь хейтером, с амёбным уровнем интеллекта и даже при этом умудряясь деградировать.
по технике,Родриго гораздо лучше,как и по пониманию футбола и видению поля. единственное преимущество Винисиуса это скорость. но за прошлый сезон он почему-то в десятку самых быстрых футболистов уже не входит. и в матче с сити,видео как его Уокер догнал и обогнал?))) так что ты слегонца погорячился на счёт тройки. это стерлинг 2.0 но гораздо таксичный. если тот только дельфинчика изображал,то этот расширил свой арсенал.
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Геннадий Чеботарев
Ответ ZA.RMA
А ты когда Винни забил гол в финале ЛЧ - расстроился, да?)
а ты его на этот гол легендой назови,как гольфиста называют! вообще ты в курсе,что это его работа и он за это получает огромные баблища.
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