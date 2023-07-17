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Игроки «Мадрида» встретились с детьми, отдыхающими в лагере фонда клуба

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Игроки первой команды «Мадрида» встретились с детьми, гостящими в лагере фонда клуба во время летних каникул. Как раз перед тренировкой более сотни детей получили шанс увидеть своих кумиров.

 

Этим летом фонд «Мадрида» примет более 7 000 детей в лагерях, где они смогут насладиться общением и спортом.

С 11 июня по 2 сентября лагеря «Мадрида» каждую неделю принимают новые группы детей, для которых подготовлены спортивные и образовательные программы.

Лагеря Королевского клуба находятся не только в столице, но и еще в 11 городах Испании.

2 комментария

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Артем Павлычев
Везёт... Я бы хотел встретиться с Роналду и получить в подарок футболку финала Лиги чемпионов 2017-2018 с его номером и фамилией!
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corazón blanco
Игрокам не сложно, а многим ребятишкам память на всю жизнь.
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