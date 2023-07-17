Игроки первой команды «Мадрида» встретились с детьми, гостящими в лагере фонда клуба во время летних каникул. Как раз перед тренировкой более сотни детей получили шанс увидеть своих кумиров.

Этим летом фонд «Мадрида» примет более 7 000 детей в лагерях, где они смогут насладиться общением и спортом.

С 11 июня по 2 сентября лагеря «Мадрида» каждую неделю принимают новые группы детей, для которых подготовлены спортивные и образовательные программы.

Лагеря Королевского клуба находятся не только в столице, но и еще в 11 городах Испании.