На тренировках «Реала» слабым нет места, игроки борются не только за шанс попасть в стартовый состав, но и за свое будущее.

«Сливочные» готовятся вылететь в Соединенные Штаты, где они проведут несколько предсезонных игр, а пока между парнями на тренировках происходят настоящие баталии.

Смотрите сами:

Фран Гарсия против Дани Карвахаля

Тони Кросс vs Рейньер

Снова Фран Гарсия на этот раз с Джудом Беллингемом

Беллингем vs Вальверде

Лукас Васкес только что обошел Ферлана Менди