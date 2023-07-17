Беллингем против Вальверде и еще 4 противостояния на тренировке «Реала»
На тренировках «Реала» слабым нет места, игроки борются не только за шанс попасть в стартовый состав, но и за свое будущее.
«Сливочные» готовятся вылететь в Соединенные Штаты, где они проведут несколько предсезонных игр, а пока между парнями на тренировках происходят настоящие баталии.
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