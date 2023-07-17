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Беллингем против Вальверде и еще 4 противостояния на тренировке «Реала»

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На тренировках «Реала» слабым нет места, игроки борются не только за шанс попасть в стартовый состав, но и за свое будущее.

«Сливочные» готовятся вылететь в Соединенные Штаты, где они проведут несколько предсезонных игр, а пока между парнями на тренировках происходят настоящие баталии.

Смотрите сами:

Фран Гарсия против Дани Карвахаля

Тони Кросс vs Рейньер

Снова Фран Гарсия на этот раз с Джудом Беллингемом

Беллингем vs Вальверде

Лукас Васкес только что обошел Ферлана Менди

 

2 комментария

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Ренат Губайдуллин
Серьезно? Такой уровень журналистики теперь на спортсе?)
+2
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+2
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Akosha Akbarov
Если Лука обошёл Менди то Гарсия пока вне конкуренции
0
0
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