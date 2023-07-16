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Как Беллингем провел первую неделю в «Реале»? Получил прозвище от других игроков, очаровал всех в клубе и завел новых друзей

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Перес заполучил бриллиант.

В начале этой недели стартовала предсезонка «Реала». Примерно половина состава начала тренировки под руководством Карло Анчелотти, пока игроки, участвовавшие в матчах сборных, наслаждались последней неделей отпуска.

Джуд Беллингем был одним из тех, кто принимал участие в тренировках с самого начала, и, несмотря на то, что в основном он работал индивидуально из-за восстановления после травмы колена, полузащитник успел завоевать любовь товарищей по команде и сотрудников клуба, как сообщает Relevo.

«Он зверь. У него все получается хорошо. Он справляется с каждым упражнением. Но прежде всего, он очень хороший человек», — приводит издание слова источника.

Джуд даже успел получить очень милое прозвище от других игроков — теперь его ласково называют Белли. Но с некоторыми игроками англичанин стал особенно близок. Relevo утверждает, что большую часть времени он проводит с двумя другими новичками: Браимом Диасом и Ардой Гюлером.

4 комментария

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Mr. Galacticos
напоминает ЗиЗу?)
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Asker Nourusov
Будущее Мадрида!!!!
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corazón blanco
Да вообще шикарно влились в коллектив новички, атмосфера в команде прекрасная.
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Rail Ragimkhanov
Ответ Asker Nourusov
Будущее Мадрида!!!!
Поживем увидим
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