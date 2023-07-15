«Беллингем много работает, у него были небольшие проблемы с коленом, но я знаю, что он в порядке, и он будет играть в предсезонном туре», – сказал Карло Анчелотти в беседе с The Athletic.

«Джуд – очень молодой игрок и отличается от других полузащитников, которые у нас есть. Мы очень рады, что он здесь с нами, он поднимет уровень «Реала».

Теперь стало ясно, что Беллингем все-таки получил небольшую травму колена после перехода в «Мадрид». Но как сказал Папа Карло, все будет в порядке.

Как быстро адаптируется Беллингем?