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Анчелотти подтвердил проблемы Беллингема с коленом, но есть и хорошие новости

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«Беллингем много работает, у него были небольшие проблемы с коленом, но я знаю, что он в порядке, и он будет играть в предсезонном туре», – сказал Карло Анчелотти в беседе с The Athletic.

«Джуд – очень молодой игрок и отличается от других полузащитников, которые у нас есть. Мы очень рады, что он здесь с нами, он поднимет уровень «Реала».

Теперь стало ясно, что Беллингем все-таки получил небольшую травму колена после перехода в «Мадрид». Но как сказал Папа Карло, все будет в порядке.

Bellingham starts strongly at Valdebebas in Real Madrid's first training session | Marca

Как быстро адаптируется Беллингем?

2 комментария

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Геннадий Чеботарев
беленгем,Себальос,кто следующий? а ведь ещё не вся команда собралась,а уже процесс пошел. плинтус в этом сезоне решил побить свой же рекорд по травмам и выйти из 200 за сезон ????
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Нефанатик
Он вроде травму еще в Боруссии получил
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