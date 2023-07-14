Этим летом Джуд Беллингем подписал контракт с «Реаом» на 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии».

Бывший «Галактико» и соотечественник Беллингема Дэвид Бекхем поздравил юношу с переездом и поделился некоторыми советами о том, как добиться успеха на «Бернабеу».

«Поздравляю Джуда. Он замечательный человек, в таком юном возрасте у него голова на плечах. Однако «Мадрид» — совсем другая игра.

Есть ли у меня какие-нибудь советы для него? Просто выучите язык. Наслаждайтесь этим. Знакомьтесь со своими товарищами по команде и получайте удовольствие, это «Реал Мадрид», — заключил Бекс.

За время пребывания Бекхэма на «Бернабеу» он забил 20 голов и сделал 52 передачи в 159 матчах за клуб.