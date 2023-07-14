Говорит Мадрид
Блог

Дэвид Бекхем дал Беллингему советы о том, как добиться успеха в «Реале»

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Этим летом Джуд Беллингем подписал контракт с «Реаом» на 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии».

Бывший «Галактико» и соотечественник Беллингема Дэвид Бекхем поздравил юношу с переездом и поделился некоторыми советами о том, как добиться успеха на «Бернабеу».

«Поздравляю Джуда. Он замечательный человек, в таком юном возрасте у него голова на плечах. Однако «Мадрид» — совсем другая игра.

Есть ли у меня какие-нибудь советы для него? Просто выучите язык. Наслаждайтесь этим. Знакомьтесь со своими товарищами по команде и получайте удовольствие, это «Реал Мадрид», — заключил Бекс.

За время пребывания Бекхэма на «Бернабеу» он забил 20 голов и сделал 52 передачи в 159 матчах за клуб. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Josep
Так шо ж ты молчал и Бейлу не подсказал?? Гарет мучался 4 года от незнания языка и не знал что поделать, с горя в гольф ушёл.. Бекс своим замалчиванием "главного совета успешного успеха", можно сказать, человеку карьеру испортил..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DZ0
Надо найти жену, которая бы вдохновляла?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий