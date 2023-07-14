Тони Кроос назвал свою главную цель перед стартом 10 сезона в «Реале»
Тони Кроос готовится провести свой десятый сезон в «Реале». Десятый и, вероятно, последний, так как немецкий футболист неоднократно намекал, что в ближайшее время планирует завершить карьеру.
В прошлом сезоне полузащитник-ветеран наконец-то выиграл Кубок Короля — единственный трофей, которого не было у Тони в коллекции.
В интервью испанскому изданию AS, Кроос рассказал о планах на грядущий сезон:
«Я действительно хочу выиграть Ла Лигу в этом сезоне».
Возможно, что немец хочет сравнять количество титулов в Лиге чемпионов (4) и Ла Лиге (3), выигранных с «Мадридом».
Интересно, а что будет делать, если, например, Реал выиграет и ЛЧ, и Ла Лигу? Или только ЛЧ? Продолжит играть?)