Тони Кроос готовится провести свой десятый сезон в «Реале». Десятый и, вероятно, последний, так как немецкий футболист неоднократно намекал, что в ближайшее время планирует завершить карьеру.

В прошлом сезоне полузащитник-ветеран наконец-то выиграл Кубок Короля — единственный трофей, которого не было у Тони в коллекции.

В интервью испанскому изданию AS, Кроос рассказал о планах на грядущий сезон:

«Я действительно хочу выиграть Ла Лигу в этом сезоне».

Возможно, что немец хочет сравнять количество титулов в Лиге чемпионов (4) и Ла Лиге (3), выигранных с «Мадридом».