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Тони Кроос назвал свою главную цель перед стартом 10 сезона в «Реале»

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Тони Кроос готовится провести свой десятый сезон в «Реале». Десятый и, вероятно, последний, так как немецкий футболист неоднократно намекал, что в ближайшее время планирует завершить карьеру.

В прошлом сезоне полузащитник-ветеран наконец-то выиграл Кубок Короля — единственный трофей, которого не было у Тони в коллекции.

В интервью испанскому изданию AS, Кроос рассказал о планах на грядущий сезон:

«Я действительно хочу выиграть Ла Лигу в этом сезоне».

Возможно, что немец хочет сравнять количество титулов в Лиге чемпионов (4) и Ла Лиге (3), выигранных с «Мадридом».

5 комментариев

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Alex Torres
Но самое главное ЛЧ выиграть .Hala Madrid!
+5
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Илья Белкин
хорошее желание, поддерживаю😎👍
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AlexLushkin
"Возможно, что немец хочет сравнять количество титулов в Лиге чемпионов (4) и Ла Лиге (3), выигранных с «Мадридом»"

Интересно, а что будет делать, если, например, Реал выиграет и ЛЧ, и Ла Лигу? Или только ЛЧ? Продолжит играть?)
+1
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corazón blanco
Надеюсь, что его желания совпадут с возможностями команды.
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Артём Поддубный
Выиграешь, Тони, обязательно. Кросс пример показательной и великолепной карьеры. Не собирается ехать куда-то доигрывать, где-то позориться из последних сил выжимая всё из своего организма. закончит на высоком уровне, на котором провел все эти 9ьсезонов в Реале. Браво Тони! Hala Madrid)
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