Игроки «Реала», которые летом не выступали за сборные, прибыли в расположение клуба и успели провести первую тренировку. Новички «королевского клуба» работали вместе с командой, а после поделились впечатлениями в соцсетях.

Журналисты отметили, что Беллингем не остался на вторую часть тренировки. Все дело в травме англичанина.

По данным издания Relevo, «Мадрид» не спешит нагружать Джуда. Еще будучи игроком дортмундской «Боруссии», Беллингем получил травму колена, восстановление продолжается до сих пор. После командных тренировок полузащитник отправляется на индивидуальные занятия.

Источник отмечает, что травма игрока не вызывает беспокойства у «Реала». Клуб рассчитывает, что Джуд будет полностью здоров и готов к матчу против «Милана». Встреча пройдет 24 июля в Лос-Анджелесе.

Здоровья Джуду!