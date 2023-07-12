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Беллингем провел лишь часть тренировки с «Мадридом». Все дело в травме Джуда

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Игроки «Реала», которые летом не выступали за сборные, прибыли в расположение клуба и успели провести первую тренировку. Новички «королевского клуба» работали вместе с командой, а после поделились впечатлениями в соцсетях.

Журналисты отметили, что Беллингем не остался на вторую часть тренировки. Все дело в травме англичанина.

По данным издания Relevo, «Мадрид» не спешит нагружать Джуда. Еще будучи игроком дортмундской «Боруссии», Беллингем получил травму колена, восстановление продолжается до сих пор. После командных тренировок полузащитник отправляется на индивидуальные занятия.

Источник отмечает, что травма игрока не вызывает беспокойства у «Реала». Клуб рассчитывает, что Джуд будет полностью здоров и готов к матчу против «Милана». Встреча пройдет 24 июля в Лос-Анджелесе.

Здоровья Джуду!

3 комментария

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ZA.RMA
Лучше не спешить и дождаться полного восстановления, чем получить рецидив.
Но да - везде пишут, что никаких опасений или осложнений по травме нет, что конечно же замечательно.

Поскорее хочется увидеть новых игроков Мадрида на деле и как Анчи будет их использовать..было бы вообще интересно посмотреть на всех новичков одновременно, если такое вообще возможно))
+3
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+3
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Gon3a1e5@mail.ru
Здоровья
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+1
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corazón blanco
Все правильно, не стоит рисковать в самом начале предсезонки.
+1
-1
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