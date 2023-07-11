Развязка может быть ближе, чем кажется.

Килиан Мбаппе поставил в известность «ПСЖ», что не будет продлевать контракт, срок которого истекает в 2024 году. Он хочет стать свободным агентом и перейти в клуб по своему вкусу. Предположительно в «Мадрид».

Однако команда Лиги 1 настаивает на продаже француза этим летом, если он не продлит контракт до 2025 года.

«Мадрид» предпочел бы дождаться следующего лета и подписать Мбаппе бесплатно, но рассмотрит возможность перехода в этом сезоне, если цена будет подходящей», − пишет надежный источник в лице Бена Джейкобса.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» попытается дать письменные гарантии того, что Мбаппе будет продан в 2024 году, если он продлится до 2025 года.

Также Джейкобс утверждает, что суверенный фонд Саудовской Аравии PIF заинтересован в том, чтобы форвард «ПСЖ» выступал в чемпионате страны, даже если спустя сезон его подпишет «Мадрид» или другой европейский топ-клуб.