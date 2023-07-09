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«Это была причина, по которой я присоединился к команде»: Бэйл рассказывает о своем переходе в «Реал»

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В интервью The Times Гарет Бэйл рассказал о своем переходе в «Реал».

«Мой переход в «Мадрид»? Я ни о чем не жалею, я принял абсолютно правильное решение.

«Это была причина, по которой я присоединился, чтобы играть вместе с Криштиану [Роналду] и Каримом [Бензема]. А также с другими игроками, такими как [Лука] Модрич, [Хаби] Алонсо , а затем Тони [Кроос].

Валлиец прибыл в Мадрид в 2013 году из «Тоттенхэма» за рекордную на тот момент сумму в 100 миллионов евро.

После девяти лет, проведенных на «Бернабеу», он может похвастаться пятью победами в Лиге чемпионов.

В составе культового трио BBC Гарет забил 106 голов и сделал 67 передач в 258 матчах за «Лос-Бланкос».

 

1 комментарий

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Артём Поддубный
Да, Гарет, первые сезоны были восхитительны, забег против Барсы, гол в финале ЛЧ, сколько радости ты принес мадридистам. Жаль что как спортсмен ты закончился очень быстро.
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