В интервью The Times Гарет Бэйл рассказал о своем переходе в «Реал».

«Мой переход в «Мадрид»? Я ни о чем не жалею, я принял абсолютно правильное решение.

«Это была причина, по которой я присоединился, чтобы играть вместе с Криштиану [Роналду] и Каримом [Бензема]. А также с другими игроками, такими как [Лука] Модрич, [Хаби] Алонсо , а затем Тони [Кроос].

Валлиец прибыл в Мадрид в 2013 году из «Тоттенхэма» за рекордную на тот момент сумму в 100 миллионов евро.

После девяти лет, проведенных на «Бернабеу», он может похвастаться пятью победами в Лиге чемпионов.

В составе культового трио BBC Гарет забил 106 голов и сделал 67 передач в 258 матчах за «Лос-Бланкос».