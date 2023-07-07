Игроки «Лос Бланкос» продолжают помогать клубу с переговорами.

«Реал» активно работает над омоложением состава и созданием команды на будущее. На днях «сливочные» завершили трансфер юного талантливого полузащитника Арды Гюлера, и при этом у них уже готово мощное усиление на следующее лето.

16-летний форвард «Палмейраса» Эндрик уже подписал сделку с «Мадридом» в декабре прошлого года. Он не рассматривал никаких других вариантов с того момента, как им заинтересовался «Реал», и сразу же согласился на переход.

В своем недавнем интервью Marca Эндрик признался, что его роман с мадридским клубом длится уже очень давно.

«Реал Мадрид» — команда, которую я люблю. Я вырос, наблюдая за кумирами мадридского «Реала», и со временем я стал больше вникать в его историю. Есть даже забавная история, которую я не буду рассказывать. Хотя хорошо, я расскажу. Мое имя должно было быть не Эндрик, а Ди Стефано, как у игрока «Реала».

Винисиус сыграл не последнюю роль в этом трансфере, убедив Эндрика в том, что «Реал Мадрид» является правильным выбором.

«Винисиус мой друг. Во время отпуска я поговорил с ним. Он много рассказывал мне о «Реале». Он сказал мне, что я буду в порядке. Это очень хорошее послание от игрока, который находится там, а также является бразильцем.

Играя там, он стал для меня кумиром. Он может стать примером для многих людей. Его поддержка придала мне больше сил, чтобы закрепить наши отношения с «Реалом».

Многие игроки с самого детства мечтают выступать за «Мадрид», но при этом легенды клуба всегда готовы прийти на помощь любимой команде.

Лука Модрич посодействовал переговорам мадридцев с Ардой Гюлером, по словам журналистов и дедушки турецкого полузащитника. Джуд Беллингем принял окончательное решение о трансфере благодаря Зинедину Зидану.

А Винисиус, видимо, стал личным скаутом для Эндрика.