Тейлор Свифт объявила, что выступит на Сантьяго Бернабеу 30 мая 2024 года в рамках европейского этапа своего тура The Eras.

Как сообщает испанское издание Relevo, она дважды выступит на Бернабеу.

Relevo добавляют, что Перес понимает, что ему нужно больше доходов от стадиона. Таким образом, площадка будет чаще предоставляться для таких концертов, как Тейлор Свифт, а Мадрид будет получать 70% дохода от организаторов таких мероприятий. Эта новая политика поможет клубу собрать 400 миллионов евро.

«Тейлор Свифт выступит на «Бернабеу», чтобы помочь Мадриду собрать деньги Мбаппе , ха-ха», — написал один из фанатов.