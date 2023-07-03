По информации многочисленных источников Винисиус уже продлил контракт с «Мадридом». Действующее соглашение Вини истекает в конце следующего сезона, но футболист останется до 2027 года.

Интересно, что «сливочные» не афишируют договоренность, но в новый контракт с бразильцем прописали сумму отступных в 1 млрд евро, чтобы отпугнуть клубы из Саудовской Аравии.

Ожидается, что о продлении контракта с Винисиусом будет объявлено после возвращения бразильца из отпуска.

Кроме того, считается, что левый фланг останется за Вини даже если клуб подпишет Килиана Мбаппе. Вот уж точно, в «Мадриде» появился новый галактико!