Этим летом Беллингем стал новым игроком «Реала». Трансфер в клуб такого уровня всегда сопряжен с дополнительным давлением, с которым нужно уметь справляться.

В беседе с новостным агентством PA Джуд рассказал, что после перехода в «Мадрид» получил сообщения от бывших футболистов «сливочных», среди них был Бекхэм:

«Дэвид Бекхэм отправил мне короткое сообщение, чтобы пожелать всего наилучшего. Когда переходишь в «Реал», сразу получаешь много советов и пожеланий. К счастью, я весьма неплохо умею отделять хорошее от плохого.

Но пока я получаю только позитивные сообщения от экс-игроков «Реала». Попробую принять их слова к сведению, может, свяжусь с кем-то из них, чтобы узнать как лучше адаптироваться к жизни в Испании».

Бекхэм отлично знает, что чувствует англичанин, переходя в «Мадрид». Вероятно, он может дать отличный совет молодому и перспективному Беллингему.

За «сливочных» Джуд будет выступать под 5-м номером, когда-то принадлежавшим другой легенде «королевского клуба» – Зинедину Зидану.

Сможет ли Беллингем справиться с давлением, которое он, несомненно, будет ощущать?