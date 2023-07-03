Прошло две недели с тех пор, как «Реал Мадрид» официально представил домашнюю форму на следующий сезон.

Как и ожидалось, новая коллекция пользуется огромным успехом, но майки трех игроков раскупаются особенно быстро.

Это знаковая семерка Винисиуса, не менее исторически значимая десятка Луки Модрича и футболка новичка Джуда Беллингема. Быстрее всего продается именно пятый номер с Беллингемом – вероятно, из-за слов полузащитника, что он хочет играть под номером Зидана.