9 комментариев

Последние сезона за штрафные удары в «Реале» отвечают Тони Кроос, Лука Модрич и Марко Асенсио.

Однако, поскольку Асенсио уже ушел, а в связи с последним инсайдами у дуэта полузащиты не гарантировано место в стартовом составе, пришло время кому-то другому взять обязанности исполнителя штрафных.

Согласно AS, в следующем сезоне Родриго будет основным исполнителем штрафных ударов «Мадрида». И это вполне оправданно.

Бразилец уже не раз доказывал мастерство, когда ему давали шанс – он забивал со стандарта «Баварии» и «Севилье».

В прошлом сезоне Родриго забил 30 мячей в 57 матчах.