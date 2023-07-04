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У «Реала» будет новый исполнитель штрафных ударов. Он уже забивал «Баварии» и «Севилье» 🎯🎯🎯

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Родриго Гоэс Родриго Гоэс
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Последние сезона за штрафные удары в «Реале» отвечают Тони Кроос, Лука Модрич и Марко Асенсио.

Однако, поскольку Асенсио уже ушел, а в связи с последним инсайдами у дуэта полузащиты не гарантировано место в стартовом составе, пришло время кому-то другому взять обязанности исполнителя штрафных.

Согласно AS, в следующем сезоне Родриго будет основным исполнителем штрафных ударов «Мадрида». И это вполне оправданно.

Бразилец уже не раз доказывал мастерство, когда ему давали шанс – он забивал со стандарта «Баварии» и «Севилье».

В прошлом сезоне Родриго забил 30 мячей в 57 матчах.

Sevilla 1-2 Real Madrid: Player ratings as Rodrygo brace secures comeback win

9 комментариев

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Азат Ердынбеков
Ответ войд
Родриго такой себе исполнитель штрафных Лучше пусть Алаба их кладёт)
А по моему вполне не плохой исполнитель
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MVL
30 мячей? Точная информация?
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Ivang King
Ответ Алексей Радевич
Алабе за все время в РМ не давали их бить, били то Кроос то Бензин, А уж потом был ОН, это вообще бред хотя после гола Альмерии со штрафного не давать Алабе их бить на постоянке, ну такое себе
Ты не правду говоришь, алаба не единожды бил со штрафных и даже забивал!
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Геннадий Чеботарев
Ответ Ivang King
Ты не правду говоришь, алаба не единожды бил со штрафных и даже забивал!
не бил он в Реале с точки.
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Геннадий Чеботарев
Ответ войд
Родриго такой себе исполнитель штрафных Лучше пусть Алаба их кладёт)
алаба это не Рамос. а вот Карвахаль вполне может и даже паненку исполнить на решающем голе.
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Ivang King
Ответ Геннадий Чеботарев
не бил он в Реале с точки.
Не бил, а при чем здесь удары со штрафного и пенальти ?
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Traxyla
Ответ MVL
30 мячей? Точная информация?
Они наверно гол+пас имеют ввиду .
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