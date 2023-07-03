В 2019 году «Мадрид» приступил к реконструкции «Сантьяго Бернабеу», наконец работы близятся к завершению.

Журналисты Marca посетили арену «Реала» и поделились фотографиями со стройки. Проект выглядит масштабно.

Реконструкция «Бернабеу» находится на завершающей стадии. Журналисты отмечают, что это особенно заметно за пределами арены. По данным Marca, обновленный стадион «королевского клуба» будет открыт в декабре.

На стадионе установлена раздвижная крыша, которая может целиком накрыть чашу арены всего за 15 минут. В планах установка внушительного светодиодного экрана на 360 градусов.

Зрительские места тоже будут модифицированы. Сиденья поменяют цвет со светло-голубого на темно-синий.

Проведение матчей – далеко не единственный функционал стадиона. На обновленном «Бернабеу» появятся рестораны, магазины и, конечно, клубный музей, который расположится сразу на трех этажах и будет иметь дополнительную террасу.

В музее выставят трофеи сливочных и культовые футболки команды. Музей будет оснащен мультимедийными элементами, создатели обещают, что каждый посетитель получит уникальный опыт.

По информации Marca, музей «Реала» может открыть свои двери для поклонников клуба уже этим летом, конкретная дата еще не известна.

Как вам проект стадиона «сливочных»? Ждете первый матч «Мадрида» на обновленном «Сантьяго Бернабеу»?