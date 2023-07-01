Эндрик провел великолепный матч!

Будущий нападающий «Реала» играл за «Палмейрас» против «Атлетико Паранаэнсе» — команды, в которой выступает нападающий «Барселоны» Витор Роке.

Те, кто следит за бразильским футболом, ждали этот матч, главным образом потому, что Эндрик и Роке могут стать новыми Роналду и Месси в своих будущих клубах.

Эндрик забил прекрасный гол головой и сравнял счет. Он пробил в дальний угол, а не в ближний, как ожидалось – Карим Бензема любил забивать такие голы головой за «Реал Мадрид».

После игры, которая закончилась ничьей 2:2, Эндрик и Виктор Роке обменялись футболками. Именно гол Роке помог сравнять счет ближе к концовке матча.