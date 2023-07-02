Тони Кроос продлил контракт с «Реалом». Следующий сезон станет для полузащитника десятым в составе «королевского клуба».

В интервью немецкому телеканалу RTL Кроос забавно рассказал, какую роль сыграла его жена в подписании нового соглашения с «Мадридом»:

«Жена мне разрешила продлить контракт еще на год. Небольшая благодарность моей жене, которая сказала мне: «Просто делай, что хочешь». Я, конечно, немного удивился, потому что подумал: «Ты не хочешь, чтобы я чаще бывал дома?»

Тони продлил контракт с «Мадридом», так как убежден в том, что еще может помочь клубу:

«Есть несколько негативных примеров, когда люди просто не могли бросить футбол, будучи уже не теми игроками, которыми были раньше. Я не хочу, чтобы это случилось со мной. Хочу повесить бутсы на гвоздь, находясь на хорошем уровне.

Мне кажется, этот сезон прошел так же удачно, как и предыдущие, почему бы не продолжить? В основе моего решения лежит два фактора. Я все еще достаточно хорош и мне все еще весело. Я все еще наслаждаюсь футболом и все еще жажду титулов».

Станет ли десятый сезон Крооса в «Мадриде» таким же успешным, как предыдущие?