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Класико и еще 3 громких матча: появилось расписание предсезонки «Реала» в США

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«Реал Мадрид» проведет предсезонку в Соединенных Штатах, где им предстоит встретиться с «Барселоной» на стадионе AT&T вместимостью 80 000 человек в Далласе.

Вот как выглядит предсезонный график «сливочных»:

23 июля. «Реал Мадрид» – «Милан» в Пасадене.

26 июля. «Реал Мадрид» – «Манчестер Юнайтед» в Хьюстоне.

29 июля. «Реал Мадрид» – «Барселона». Класико в Далласе.

2 августа. «Реал Мадрид» – «Ювентус» в Орландо.

Подопечные Карло Анчелотти вернутся в Испанию на свою первую в сезоне игру Ла Лиги против «Атлетик Бильбао» 13 августа.

3 комментария

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войд
Не знаю на счёт сильного соперника,но самый лёгкий это бчГ🌈,надеюсь на повторение 4:0 как на тренировочном)
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JealousOne
что творят вини и гави на картинке?
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Vlad
Ответ войд
Не знаю на счёт сильного соперника,но самый лёгкий это бчГ🌈,надеюсь на повторение 4:0 как на тренировочном)
Это ты имеешь ввиду когда на Этихаде раскатали в газон в полуфинале? да, это было славно, аж загляденье. Или же ты вспомнил прошлогоднее Эль классико на СБ на тренировочном поле Барсы? тоже было забавно. А если не помнишь, то видимо с памятью что-то не то, выборочная какая-то у тебя она
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