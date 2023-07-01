«Реал Мадрид» проведет предсезонку в Соединенных Штатах, где им предстоит встретиться с «Барселоной» на стадионе AT&T вместимостью 80 000 человек в Далласе.

Вот как выглядит предсезонный график «сливочных»:

23 июля. «Реал Мадрид» – «Милан» в Пасадене.

26 июля. «Реал Мадрид» – «Манчестер Юнайтед» в Хьюстоне.

29 июля. «Реал Мадрид» – «Барселона». Класико в Далласе.

2 августа. «Реал Мадрид» – «Ювентус» в Орландо.

Подопечные Карло Анчелотти вернутся в Испанию на свою первую в сезоне игру Ла Лиги против «Атлетик Бильбао» 13 августа.