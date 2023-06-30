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Клуб Ла Лиги присматривается к переходу Одриосолы, но есть одна загвоздка

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«Реал Сосьедад» присматривается к Альваро Одриосоле, сообщает Marca.

Тем не менее, клуб Ла Лиги хочет бесплатно подписать только запасного игрока «Реала».

В прошлом сезоне защитник провел в общей сложности 92 минуты в шести играх, и баски считают, что именно поэтому он не имеет никакой рыночной ценности.

Напоминаем, что мы заплатили «Сосьедаду» 32 миллиона евро за то, чтобы игрок перешел на «Бернабеу» еще в 2018 году, так что сейчас довольно неразумно продавать его бесплатно, не так ли?

1 комментарий

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Asker Nourusov
Отличный трансфер за 32 ляма, просто огонь!!!, а кто это??
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